Bonus verde 2022

Confermata per il 2022 l'agevolazione fiscale dedicata a giardini e terrazzi Confermata anche per il 2022 e prorogata fino al 2024 l'agevolazione fiscale dedicata a giardini e terrazzi domestici, il Bonus verde. Il Bonus consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. (Si ha diritto ad usufruire dell'agevolazione anche per le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi). Possono godere della detrazione sia i proprietari che gli inquilini, va calcolata su un importo ...

