Ancora una falla su Chrome | aggiorna subito

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci risiamo,unasusfruttata attivamente da parte di hacker che hanno individuato una nuova vulnerabilità zero-day. Google ha rilasciato la versione 98.0.4758.102 del suo browser desktop per affrontare la vulnerabilità di sicurezza. Google fornisce spiegazioni sulle undici vulnerabilità risolte nell’mento in un post sul blog ufficiale dedicato al browser Web. Il primo zero-day didel 2022 può portare a ogni tipo di problematica, dalla corruzione dei dati all’esecuzione di codice arbitrario su sistemi vulnerabili. Vulnerabilità zero-day: cos’è e come funzionasuuna vulnerabilità zero-day La soluzione è semplice: assicurati che il tuo browser siato, quindi riavvialo ...

Advertising

marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - gaiatortora : La lettera di Tiziano Renzi al figlio è una roba inutile ai fini processuali che riguarda purtroppo ancora una volt… - elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - shiwasekitai : RT @elio_vito: La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a questo pu… - fredyguarducci : @StefaniaOliva8 @Capezzone @GiorgiaMeloni Vedi le mie lacrime erano nel vedere e ancora una volta percepire la gent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una

Tuttosport

"C'era insofferenza nei nostri confronti,ostilità palese. E quindi è finita come 'doveva' per loro finire", ha dettoCappato. "A quanto ne so, volevano sbrigarsela anche prima - ha ...Non c èla lista completa dei componenti, ma da quanto si può apprezzare dalle foto e da quanto anticipato da Cooler Master, all interno trovano spazio un processore di alto livello e...Non è la prima volta che accade. Nell'ultimo caso, a dicembre scorso, le fiamme distrussero due macchinari per compattare la carta. Nella notte, invece, ad andare a fuoco sono stati tre mezzi della ...Non solo danni dei cinghiali nelle campagne quindi - riferisce Coldiretti - ma una situazione sempre più pesante pure su questo fronte, che si aggiunge, nell’attuale periodo storico, all’impennata dei ...