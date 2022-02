Vendete auto sotto sequestro? Domanda sbagliata | scatta il massacro | Striscia | Luca Abete fa una fine orribile | Video

(Di martedì 15 febbraio 2022)e la sua troupe sono stati aggrediti a Caivano, in provincia di Napoli, mentre stavano realizzando un servizio sulla vendita illegale diposte aper il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. "Parliamo disequestrate e vendute a pezzi - spiega l'inviato dila Notizia -. Ci sono diversi annunci su Facebook. Per saperne di più abbiamo contattato il venditore, che ci ha dato appuntamento in un vicolo buio, dove abbiamo ritrovato l'dell'annuncio". A quel punto il venditore, ripreso da una telecamera nascosta, dice: "La macchina è buona, solo che mi hanno sequestrato il libretto. Era senza assicurazione, mi hanno fatto pure 5mila euro di verbale, perché non avevo nemmeno la patente". ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vendete auto

Zazoom Blog

... anche se fruito subito al momento dell'acquisto si consolida per quinti ogni anno per cui sel'il secondo anno dovrete ridare l'80% dell'Iva detratta. Il ragionamento vale solo per le ...... anche se fruito subito al momento dell'acquisto si consolida per quinti ogni anno per cui sel'il secondo anno dovrete ridare l'80% dell'Iva detratta. Il ragionamento vale solo per le ...