Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è incinta: chi è il padre (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo giorni di indiscrezioni, Cecilia Zagarrigo conferma di essere incinta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l’amore e ora costruisce la sua famiglia. Ha cercato la dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi più volte. Inizialmente ha sceso le famose scale per corteggiare Oscar Branzani e Luca Onestini. Ha poi preso Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo giorni di indiscrezioni,conferma di essere! L’ex corteggiatrice diha trovato l’amore e ora costruisce la sua famiglia. Ha cercato la dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi più volte. Inizialmente ha sceso le famose scale per corteggiare Oscar Branzani e Luca Onestini. Ha poi preso

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - Einaudieditore : «Smontare la retorica sessista; trovare altre parole e differenti sguardi; raccontare le donne, e l’importanza di f… - mookiewi : RT @libertdipensie2: Abbiamo perso Abbiamo perso come uomini e donne Abbiamo perso come popolo italiano Abbiamo perso il nostro Stato democ… - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: @kaptentarek123 Anche se oggi giorno le donne usano regalare i fiori agli uomini, io apprezzo sempre l'uomo attento e galan… -