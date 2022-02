Traffico Roma del 15-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla tangenziale est tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico possibili rallentamenti per un incidente su Corso di Francia tra via Giuseppe Pecchio e via di Villa Severini incidente anche su viale Somalia altezza incrocio con via Pietro Mascagni possibili ripercussioni suldi zona coda perintenso sulla via Flaminia tra via di Grottarossa Ivy e due punti in direzione del centro proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli con divieto di transito fino alle 17 di oggi tra Piazza Santiago del Cile via Gualtiero Castellini in pieno svolgimento una manifestazione in largo Bernardino da Feltre termine previsto per le 12 terminerà in alle 13 la manifestazione sul lungotevere ...