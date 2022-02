Advertising

qnazionale : Technoprobe debutta in Borsa. Valutazione 3,4 miliardi - MilanoFinanza : Technoprobe debutta bene sull'Egm, in attesa di un'operazione straordinaria - MilanoFinanza : Oggi debutta Technoprobe con BlackRock tra i soci -

L'aziendaè un'azienda con sede a Cernusco Lombardone , in provincia di Lecco, leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, a capo di un Gruppo votato all`innovazione e ...Piazza Affariall'Euronext Growth Milan. OPA In corso l' offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di Ideanomics su Energica Motor Company . L'operazione terminerà il 4 ...Il colosso di Euronext Growth Milan, Technoprobe, società lombarda che ha circa un terzo del mercato delle schede sonda (probe card) per effettuare il test di funzionamento dei chip, ha debuttato bene ...La Brianza non è più solo sinonimo di mobilifici e metalmeccanica. Borsa Italiana (Gruppo Euronext) infatti ha dato oggi il proprio benvenuto a Technoprobe, il cui debutto su Euronext Growth Milan ...