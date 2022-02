Stefano De Martino: sapete quanto guadagna l’ex di Belen? Patrimonio da capogiro (Di martedì 15 febbraio 2022) Avete una vaga idea di quale sia lo stipendio di Stefano De Martino? Ecco a quanto ammonta la cifra, preparatevi a restare a bocca aperta. Da ballerino, allievo della scuola… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 15 febbraio 2022) Avete una vaga idea di quale sia lo stipendio diDe? Ecco aammonta la cifra, preparatevi a restare a bocca aperta. Da ballerino, allievo della scuola… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Raiofficialnews : Settima edizione del comedy show più esilarante della tv: torna #StaseraTuttoèPossibile, da stasera alle 21.20 su… - seiaaaleee : mia madre vede stash e stefano de martino insieme e la prima cosa che si ricorda è “ha votato l’ormone” urlato dall… - badideaxgab : RT @_nmrpm___: Finalmente stasera torna stasera tutto è possibile con quel bono di Stefano De Martino #staseratuttoèpossibile https://t.c… - EnfantProdige : @fabriziomico Si parlava di questo format per Stefano Di Martino su RAI 2, in America non andò bene - BlogSocialTv1 : “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino #staseratuttoepossibile -