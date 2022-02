Shay Mitchell di You e Pretty Little Liars mamma bis | le foto del pancione in Senza veli e l’omaggio alla nonna

Shay Mitchell di You e Pretty Little Liars mamma bis: le foto del pancione in topless e l’omaggio alla nonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Shay Mitchell ha condiviso col pubblico la lieta notizia di essere in attesa del suo secondo figlio. L’attrice nota per essere stata una delle protagoniste di Pretty Little Liars, più di recente apparsa nella prima stagione di You di Netflix, ha annunciato la nuova gravidanza mostrando entusiasta e orgogliosa il suo pancione. Shay Mitchell è già mamma di una bambina nata nel 2019, la piccola Atlas, frutto della relazione con Matte Babel. Ora la famiglia si amplia con un altro bebè, di cui l’attrice non ha ancora rivelato il sesso, in arrivo nei prossimi mesi. Shay Mitchell ha annunciato di essere di nuovo incinta condividendo alcune foto in Senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)ha condiviso col pubblico la lieta notizia di essere in attesa del suo secondo figlio. L’attrice nota per essere stata una delle protagoniste di, più di recente apparsa nella prima stagione di You di Netflix, ha annunciato la nuova gravidanza mostrando entusiasta e orgogliosa il suoè giàdi una bambina nata nel 2019, la piccola Atlas, frutto della relazione con Matte Babel. Ora la famiglia si amplia con un altro bebè, di cui l’attrice non ha ancora rivelato il sesso, in arrivo nei prossimi mesi.ha annunciato di essere di nuovo incinta condividendo alcunein...

