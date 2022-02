Sci alpino | Sofia Goggia | non sei umana! Argento olimpico con una lesione ai legamenti e una frattura al perone!

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Bionica. Donna d’acciaio. Titanica. Indistruttibile.non è sembrata umana negli ultimi 23 giorni: si è infortunata cadendo in superG a Cortina d’Ampezzo, si è procurata unaaie unaal perone, non si è arresa, ha stretto i denti, si è messa al lavoro alacremente, ha inseguito il recupero fisico, ci ha creduto fino in fondo, ha sudato e ha preteso il massimo dal suo corpo. Dopo tre settimane è sul podio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Magnetica. Robot dal cuore pulsante di passione, di amore per lo scie per la vita, di caparbietà e di tenacia. Soltanto negli ultimi giorni è riuscita a riprendere a camminare in maniera fluida, soltanto la scorsa settimana aveva rimesso gli sci dopo l’incidente sulle nevi dolomitiche, soltanto tre ...