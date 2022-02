Quartieri Jazz | sabato il concerto al Complesso Monumentale San Nicola da Tolentino

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il grande successo dello scorsosi replica alSeicentesco di Sanda(gradini San12, nei pressi di p.zzetta Cariati e fure centrale al C.so Vitt. Emanuele II –ultima corsa ore 2,00 am)19 febbraio ore 20.30l’evento targatoe B&B Casa. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. LA LOCATION – Un panoramico convento che si trova alle pendici della collina di San Martino a ridosso deiSpagnoli. Un’oasi di pace e tranquillità lontano dal caos cittadino, non molto conosciuto ma ...

