Putin: “Non vogliamo la guerra”. Prove di intesa con il cancelliere Scholz (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo un colloquio lunghissimo di circa tre ore al Cremlino, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il padrone di casa, Vladimir Putin, parlano ai giornalisti di quanto discusso tra i due leader. Un incontro importante, fanno intendere le parole del presidente russo, che in qualche modo conferma attraverso i gesti e le parole la centralità InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo un colloquio lunghissimo di circa tre ore al Cremlino, iltedesco Olafe il padrone di casa, Vladimir, parlano ai giornalisti di quanto discusso tra i due leader. Un incontro importante, fanno intendere le parole del presidente russo, che in qualche modo conferma attraverso i gesti e le parole la centralità InsideOver.

Advertising

riotta : Il ritiro di qualche reparto russo dal confine #Ucraina raffredda la crisi ma, occhio, il Parlamento chiede ora a… - EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin dopo il colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: 'Non accetteremo mai l'allargamento della… - CiccioniSe : RT @ultimenotizie: 'Non accetteremo mai l'allargamento della #Nato fino ai nostri confini, il contenimento della #Russia è percepito da no… - annapaolaconcia : RT @mastrobradipo: come anticipato dal bradipo, #putin è tornato al tavolo perché si parlerà non solo di #ucraina ma di #iran, accordi sui… -