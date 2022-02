Putin a Scholz, non accetteremo mai Nato ai nostri confini (Di martedì 15 febbraio 2022) "Non accetteremo mai l'allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente". Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "Nonmai l'allargamento dellafino ai, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente". Lo ha ribadito il presidente russo Vladimirin conferenza stampa con il ...

