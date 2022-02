Pisa-Vicenza | le formazioni ufficiali | Lucca-Puscas contro Da Cruz-Diaw

Advertising

venti4ore : Serie B Le formazioni ufficiali di Pisa – Vicenza - Domenico1oo777 : RT @JuveReTweet: Pietro Beruatto titolare nel Pisa nella sfida contro il Vicenza. In panchina De Marino e l'ex Toure. #JuvePrestiti #Vivaio… - Domenico1oo777 : RT @JuveReTweet: Filippo Ranocchia e l'ex Michele Cavion titolari nel Vicenza nella sfida contro il Pisa. #JuvePrestiti #VivaioJuve - JuveReTweet : Pietro Beruatto titolare nel Pisa nella sfida contro il Vicenza. In panchina De Marino e l'ex Toure. #JuvePrestiti… - sportface2016 : #SerieB | #Pisa vs #Vicenza: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Vicenza

Oggi dunque potremo seguire Cosenza Perugia, Cremonese Parma,, Pordenone Cittadella, Spal Reggina e Ternana Monza , sei incontri che ci diranno già moltissimo per la classifica, anche se ...DIRETTA: I TESTA A TESTA Diamo ora uno sguardo ai precedenti della diretta di. In casa dei nerazzurri il match si è già giocato per quattro volte tutte in Serie B. Il bilancio è ...QUI PISA – D’Angelo potrebbe mandare la squadra in campo con un modulo 4-3-1-2 con Nicolas in porta e difesa composta al centro da Leverbe e Caracciolo e ai lati da Birindelli e Beruatto. A ...Le formazioni ufficiali di Pisa-Vicenza, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. La formazione toscana va a caccia di un’altra vittoria contro i veneti per ...