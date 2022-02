Pechino 2022 | combinata nordica | doppietta Norvegia con Graabak e Oftebro | Buzzi 22º

(Di martedì 15 febbraio 2022) Succede tutto e il contrario di tutto nella prova di fondo della gara dal trampolino lungo diai Giochi Olimpici di. Jarl Magnus Riiber, autore del miglior salto, durante il primo giro sbaglia strada e riapre completamente la gara. Un errore madornale per il miglior combinatista nordico delle ultime stagioni, nonché uno dei migliori di sempre, che gli pregiudica la corsa alle medaglie. Perché Riiber, sulla tenuta atletica, non è apparso proprio brillante, complice la positività al covid-19 che gli ha fatto saltare la gara dal trampolino normale. Al traguardo sarà ottavo, a 39.8 dal vincitore, ma con il sorriso stampato sulle labbra, perché laha fatto. La gara infatti è stata vinta da Joergenche, dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - sportface2016 : La chiamata di #Mattarella a #Malagò dopo la discesa di Sofia #Goggia - #OlympicGames - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO2022 I L'esultanza di Sofia Goggia: 'Ciao fans, argento vivo' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... La giovane russa potrà partecipare alla gara individuale femminile dei Giochi Olimpici Invernali digrazie alla decisione del CAS di non attribuire alla fuoriclasse seguita dall'atleta ...L'atleta bergamasca delle Fiamme Gialle ha sfiorato l'oro e il bis dopo il trionfo a PyeongChang 2018. Alle Olimpiadi invernali diSofia Goggia e Nadia Delago firmano una doppietta storica per l'Italia nella discesa femminile con una medaglia di argento e una di bronzo. L'atleta bergamasca delle Fiamme Gialle ha ...Un’altra medaglia da inserire nel proprio palmares. Ireen Wüst ha arricchito quest’oggi ulteriormente il suo bottino a Cinque Cerchi a Pechino (Cina), arrivando a quota 13 medaglie in carriera. La ...Un argento che vale oro. Sofia Goggia ha vinto con una gara eroica, a 23 giorni da un brutto infortunio, la medaglia d'argento nella discesa libera di Pechino. “Sono stati giorni difficilissimi - ha ...