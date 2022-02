Messaggero | Lazio | Reina potrebbe aver finito le occasioni stagionali Sarri sceglie Strakosha

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Pepeterminato le sue presenze in stagione con la. Da quando in porta è tornato, infatti, la squadra diha cominciato a non prendere più gol e a portare a casa punti. Anche il tecnico lo ha capito, scrive il. “Quello col Bologna è stato il quarto clean sheet di fila in Serie A. Non succedeva dal marzo 2015 con Pioli. Un exploit quest’ultimo reso possibile anche dal cambio della guardia tra i pali.due mesi fa ha preferito la reattività diall’abilità tecnica die i frutti si sono visti. I 4 gol subiti contro l’Udinese a inizio dicembre sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da lì in porta è tornato Thomas lasciandola solamente in ...