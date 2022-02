Lotta alla pirateria, in Tanzania la Nave Bergamini. Incontro con l’ambasciatore Lombardi (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alfonso VItiello Nell’ambito della Missione Atalanta che, come noto, mira a contrastare la pirateria anche tramite la Lotta ai traffici illeciti, la Nave Bergamini è giunta ieri in Tanzania. Nel corso di un briefing al quale hanno partecipato una delegazione della Difesa della Tanzania, una della Missione Atalanta, e ambasciatori dell’Ue, il Comandante Moro ha illustrato gli obiettivi dell’operazione. Si è trattato di un’importante occasione per fare il punto sulla cooperazione dell’Ue con la Tanzania soprattutto in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani. La presenza della Nave Bergamini ha costituito anche un momento di grande visibilità per l’Italia in Tanzania. L’evento potrà ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alfonso VItiello Nell’ambito della Missione Atalanta che, come noto, mira a contrastare laanche tramite laai traffici illeciti, laè giunta ieri in. Nel corso di un briefing al quale hanno partecipato una delegazione della Difesa della, una della Missione Atalanta, e ambasciatori dell’Ue, il Comandante Moro ha illustrato gli obiettivi dell’operazione. Si è trattato di un’importante occasione per fare il punto sulla cooperazione dell’Ue con lasoprattutto in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani. La presenza dellaha costituito anche un momento di grande visibilità per l’Italia in. L’evento potrà ...

