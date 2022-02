LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: alle 11.30 la gara di fondo, Riiber deve difendersi (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 Riiber, reduce da un lungo isolamento per la positività al Covid riscontrata all’arrivo in Cina, dovrà gestire un vantaggio di 44? sul tandem Ilves-Yamamoto, 47? su Faisst e 54? su Akito Watabe (il più competitivo di questo gruppetto). 11.13 Il segmento di salto conclusosi circa un’ora e mezza fa ha dato delle risposte molto importanti, con il ritorno in gara di un Jarl Magnus Riiber a dir poco dominante sul Large Hill di Zhangjiakou e diversi big che saranno chiamati ad una rimonta quasi impossibile nel fondo. 11.10 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA del segmento di fondo (10 km) valido per la competizione individuale maschile di Combinata ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16, reduce da un lungo isolamento per la positività al Covid riscontrata all’arrivo in Cina, dovrà gestire un vantaggio di 44? sul tandem Ilves-Yamamoto, 47? su Faisst e 54? su Akito Watabe (il più competitivo di questo gruppetto). 11.13 Il segmento di salto conclusosi circa un’ora e mezza fa ha dato delle risposte molto importanti, con il ritorno indi un Jarl Magnusa dir poco dominante sul Large Hill di Zhangjiakou e diversi big che saranno chiamati ad una rimonta quasi impossibile nel. 11.10 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per ladel segmento di(10 km) valido per la competizione individuale maschile di...

