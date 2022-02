Le Iene puntata puntata 16 Febbraio | Rkomi | Beppe Vessicchio e tutti i servizi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani ritorna l’appuntamento con Le, il programma di approfondimento giornalistico ritorna alle 21.20 su Italia 1. Dopo l’esordio della scorsa settimana di Belen Rodriguez alla conduzione del programma, questa settimana altre imperdibili inchieste accompagneranno i telespettatori. Ecco cosa succederà. Gli ospiti in studio Ad accompagnare i due conduttori nella prima serata di Italia 1 ci saranno anche due talenti comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma non solo, saranno ospiti in studio anche il maestro Peppe, appena rientrato da Sanremo 2022. Lasarà caratterizzata da un evento unico: il debutto come iena di Joe Bastianich. Idelle16Il programma di Davide Parenti domani trasmetterà tanti ...

NunzioPa : @ArtemiosMi Non dividere il mondo in buoni e cattivi ma guarda la puntata delle Iene sulla TI e dividerai le person… - GerriLiu5 : RT @giustiziamario: Il link alla puntata di ieri

Nella puntata, il debutto come inviato di Joe Bastianich ... che si racconta tra vita privata e i suoi ultimi successi discografici. Ideatore de "Le Iene" e capo-progetto è Davide Parenti. In regia ...