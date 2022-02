L’arretratezza europea è la conseguenza di anni di dipendenze ed egoismi nazionali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 febbraio 2022) All’inizio della pandemia, l’Europa, nonostante sia la seconda potenza economica globale con 450milioni di cittadini, ha corso il solito rischio di sgretolarsi tra privatismo ed. Già lo aveva fatto con la crisi finanziaria del 2008. «L’Europa non riesce a essere padrona di sé stessa», sosteneva Raymond Aron. Come vedremo tra breve, lo dimostra con la sua dipendenza quanto a tecnologie cruciali per la sua autonomia strategica (l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, la blockchain, le tecnologie dei chip e il digitale), soprattutto in periodi di emergenza come quello attuale. Nei primi mesi della pandemia, a proposito degli aiuti (osteggiati da alcuni Stati) ai Paesi europei mediterranei più colpiti dalla Covid-19, la UE aveva dimostrato, più che essere “padrona di sé stessa”, di costituire un’entità intergovernativa in cui ...