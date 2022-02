In Ucraina la guerra psicologica è già cominciata

(Di martedì 15 febbraio 2022) Quando è stata l’ultima volta che abbiamo visto in Europa 130mila soldati ammassati alle frontiere di un altro paese, con la minaccia di un’invasione? Il semplice fatto che il mondo sia in tensione è già una vittoria per Putin. Leggi

Si alza sempre di più la tensione per un ipotetico conflitto nell'Est Europa. Secondo la Cia, Mosca " nonostante continui a negarlo " avrebbe anche una data in mente per invadere l': 16 febbraio. Il nodo è l'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica, ma i motivi hanno in realtà radici più profondeGermania protagonista delle trattative per evitare la. Dopo aver incontrato ieri il presidente ucraino Volodimir Zelenskij , oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontra Vladimir Putin a Mosca, mentre il ministro degli Esteri italiano Luigi Di ...La crisi ucraina è l’ennesima dimostrazione che le “Comunità internazionali” hanno ottenuto più fallimenti che successi nella loro opera di “quietare il pianeta”. Non indugiando su concetti di valore ...Il nuovo rialzo delle quotazioni è scattato a seguito dell'aggravamento delle tensioni lungo il confine russo-ucraino. In particolare è la possibilità che la crisi possa sfociare in una guerra a ...