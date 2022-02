Guidava da 36 anni senza patente: multa record a Bergamo (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma 15 feb – Ha guidato per 36 anni senza patente, l’uomo residente a Calusco d’Adda (Bergamo) come riportato da Tgcom24. Alla guida da 36 anni senza patente Un “furbetto del volante”, si legge nell’articolo, noi diremmo un uomo che ha battuto ogni record, inclusi quelli delle multe. Perché 36 anni senza patente ma soprattutto senza venire “beccati”, non sono pochi. E così a Dalmine, durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale sono così costretti ad infliggere una sanzione extra di seimila euro. L’uomo, 54 anni, domenica mattina Guidava una Mercedes nera sulla strada provinciale 525, prima di essere fermato da una pattuglia della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma 15 feb – Ha guidato per 36, l’uomo residente a Calusco d’Adda () come riportato da Tgcom24. Alla guida da 36Un “furbetto del volante”, si legge nell’articolo, noi diremmo un uomo che ha battuto ogni, inclusi quelli delle multe. Perché 36ma soprattuttovenire “beccati”, non sono pochi. E così a Dalmine, durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale sono così costretti ad infliggere una sanzione extra di seimila euro. L’uomo, 54, domenica mattinauna Mercedes nera sulla strada provinciale 525, prima di essere fermato da una pattuglia della ...

