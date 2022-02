Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: In primavera ci saranno i #ReferendumGiustizia che dopo 30 anni mettono nelle mani degli italiani quel ca… - Affaritaliani : Giustizia, Salvini: 'Riforma Cartabia fa passi avanti, ma vero cambiamento ci sarà con referendum' - annatorre7 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: In primavera ci saranno i #ReferendumGiustizia che dopo 30 anni mettono nelle mani degli italiani quel cambi… - annatorre7 : Bravo #Salvini. Ottima la risposta alla.#Meloni. In questo momento ci sono problemi seri e urgenti come pandemia, b… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giustizia, Salvini 'Si esprima il popolo con i referendum' - -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Salvini

Roma, 15 febbraio Le parole del segretario della Lega Matteofuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di, eutanasia e cannabis.Il popolo si deve poter esprimere sulla, aggiunge il segretario della Lega Matteo. Per tanti motivi, come "gli scandali emersi in questi mesi". Poi ci sono "i 6 milioni di italiani ...Immediata la controreplica di Salvini, parlando con i cronisti fuori dalla Corte costituzionale, nel giorno in cui la Consulta si è riunita per esprimersi sull'ammissibilità dei quesiti referendari ...15 febbraio Le parole del segretario della Lega Matteo Salvini fuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di giustizia ...