Fecondazione | il pasticcio delle tariffe previste nei Lea Una petizione per cambiarle Il ministero della Salute convoca una riunione

(Di martedì 15 febbraio 2022) Insensate. Non c’è altro modo per definire il neonato schema di determinazionelenei Livelli essenziali d’assistenza (Lea) sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma). Medici e pazienti hanno aspettato 5 anni prima di vederle partorite e quello che ne è venuto fuori sembra un vero e proprio. Tanto che gli operatori del settore si stanno battendo affinché questa bozza del decreto venga modificata. Cifre alla mano: nel tariffario a una procedura complessa e articolata come lain vitro è stato attribuito un valore complessivo di circa 1.290 euro che non trova alcuna corrispondenza nella realtà. O ancora: una visita specialistica alla coppia è stata “prezzata” con la somma di 22 euro, come se a un’anamnesi e a una diagnosi accurata valessero così poco. Le ...

