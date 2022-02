Farmacista campione di umanità e altruismo muore di Covid | è il 32 esimo dall’inizio della pandemia

(Di martedì 15 febbraio 2022) “La Federazione degli Ordini dei Farmacisti piange con sentita commozione la scomparsa, avvenuta ieri, del collega Renzo Belli, trentadudeceduto a causa del-19”. “La perdita del dottor Belli – si legge nella nota diramata dalla Federazione – lascia un vuoto enorme nella sua famiglia, alla quale tutti i farmacisti si stringono in questo momento di dolore, e nella sua comunità di Concordia, che resta priva di un riferimento di profondae vicinanza alle persone, oltre che di estrema professionalità”. Innumerevoli, si ricorda nel comunicato, le iniziative di solidarietà promosse dal dottor Belli nella sua lunga carriera, “che lo hanno visto impegnato comenella Protezione Civile, prodigandosi, insieme alla moglie Carla, per offrire assistenza e conforto ai ...

Advertising

paoloangeloRF : Sorpresa Jannik Sinner: l'azzurro pensa ad un ex campione Slam per il dopo Piatti - -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacista campione

Il Denaro

Ritengo molto importante il coinvolgimento della figura delin questa campagna " ... LA RICONSEGNA La riconsegna delavviene in autonomia . Nella lettera (sia di invito che di ...... per cui una ricetta sanitaria può essere letta da qualsiasie stia interamente in capo ... ha evocato la possibilità di creare uneuropeo su modello di Airbus; Viola ha chiamato in ...“La Federazione degli Ordini dei Farmacisti piange con sentita commozione la scomparsa, avvenuta ieri, del collega Renzo Belli, trentaduesimo farmacista deceduto a causa del Covid-19”. “La perdita del ...Il 51% ha dichiarato di aver fatto un test rapido in farmacia o presso altra struttura sanitaria ... 2022 attraverso la somministrazione di n.1.009 interviste CAWI ad un campione di individui in età ...