Elden Ring rompe il day one | dove trovarlo prima della data d’uscita

Leggi su vesuvius

(Di martedì 15 febbraio 2022), day one rotto in alcuni negozi:ufficiale e qual è il rischio spoiler per il videogioco. Il gioco più atteso dell’anno è in uscita a brevissimo, ma per qualcuno potrebbe già essere scattata l’ora X. Il rischio di trovare spoiler online e sui social è concreto: fare attenzione per non aver rovinata la propria esperienza di gioco.per XboxLaufficiale è fissata per il 25 febbraio 2022, ma qualcuno potrebbe giocareper Xbox in anticipo. Una notizia che potrebbe non andare giù a chi invece ha prenotato il gioco per la release ufficiale. Gli spoiler ...