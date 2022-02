Documento falso per chiedere il Reddito di Cittadinanza, carabinieri arrestano 38enne (Di martedì 15 febbraio 2022) carabinieri in azione alle poste in provincia di Caserta, arrestato 38enne. I militari dell’arma hanno arrestato un uomo di Sparanise perchè ha tentato di chiedere la carta del Reddito di Cittadinanza esibendo un Documento d’identità contraffatto. carabinieri arrestato 38enne alle Poste L’uomo, non aveva diritto a ricevere il sussidio ma ha tentato ugualmente la truffa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022)in azione alle poste in provincia di Caserta, arrestato. I militari dell’arma hanno arrestato un uomo di Sparanise perchè ha tentato dila carta deldiesibendo und’identità contraffatto.arrestatoalle Poste L’uomo, non aveva diritto a ricevere il sussidio ma ha tentato ugualmente la truffa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Macerata Campania, tenta di ottenere card Reddito Cittadinanza con documento falso I militari dell'Arma, già presenti in quell'ufficio per altri accertamenti, hanno subito notato l'atteggiamento sospetto dell'uomo, bloccandolo mentre esibiva il documento visibilmente contraffatto ...

Documento falso per il reddito di cittadinanza: arrestato CasertaNews Macerata Campania, tenta di ottenere card Reddito Cittadinanza con documento falso A Macerata Campania (Caserta) i carabinieri della stazione territoriale hanno proceduto all’arresto un 38enne di Sparanise, ritenuto responsabile di possesso di documenti di identificazione falsi e ...

