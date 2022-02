CorSport: il Napoli sta molto meglio del Barcellona. Ha un gioco, il Barcellona no (Di martedì 15 febbraio 2022) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi commenta gli impegni delle italiane in Champions e in Europa League: le nostre se la giocano, possono farlo. L’Inter non parte già battuta contro il Liverpool, la Juve è rinforzata, l’Atalanta e la Lazio sono competitive. Sul Napoli: “Anche in Europa League abbiamo dei punti a nostro favore da esibire. Il Napoli, per esempio, sta molto meglio del Barcellona. Tanto per cominciare, il Napoli ha un gioco, il Barcellona no. Sono 53 punti in 25 partite per la squadra di Spalletti (con la miglior difesa della Serie A: 17 gol subiti) ora al terzo posto a +7 sulla Juventus, contro i 39 punti in 23 gare della squadra di Xavi che di gol ne ha presi 27 e rischia di stare fuori dalla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi commenta gli impegni delle italiane in Champions e in Europa League: le nostre se la giocano, possono farlo. L’Inter non parte già battuta contro il Liverpool, la Juve è rinforzata, l’Atalanta e la Lazio sono competitive. Sul: “Anche in Europa League abbiamo dei punti a nostro favore da esibire. Il, per esempio, stadel. Tanto per cominciare, ilha un, ilno. Sono 53 punti in 25 partite per la squadra di Spalletti (con la miglior difesa della Serie A: 17 gol subiti) ora al terzo posto a +7 sulla Juventus, contro i 39 punti in 23 gare della squadra di Xavi che di gol ne ha presi 27 e rischia di stare fuori dalla ...

