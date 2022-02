Contatti avviati | Ospina finisce nel mirino di una squadra di Serie A

(Di martedì 15 febbraio 2022) La Lazio mette nelDavid. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, è stato molto chiaro con il suo club. Non si aspetta dei colpi costosi, ma acquisti funzionali alla sua idea di calcio.potrebbe essere uno di questi. Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli,alla Lazio? Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe cambiarea parametro zero.piace molto a Sarri per due motivi principali: la sua abilità con i piedi e la grande esperienza internazionale. Il direttore sportivo Tare ha già avviato i primi, ma c’è da superare la concorrenza del Real Madrid che su precisa richiesta di Ancelotti che vorrebbe fare diil vice-Courtois. Lo riporta ...

Secondo quanto riportato da ' Calciomercato.com ', infatti, i biancocelesti avrebbero già avviato i primicon Maxime Lopez del Sassuolo . La Lazio piomba su Maxime Lopez - Il francese ...Per sostituirlo, nella notte Davide Nicola ha superato la candidature di Andrea Pirlo : nei giorni scorsi erano staticon l'ex Juve, ma ora in pole c'è Nicola. Sullo sfondo rimane ...Il club ha deciso quindi di puntare su Nicola per il post Colantuono, nonostante dei contatti fossero stati avviati anche con Andrea Pirlo. L'ex allenatore della Juventus non aveva rifiutato le avance ...In questi giorni si è parlato soprattutto del forte interessamento del club catalano e dei contatti già avviati con l’agente George Atangana, però Leonardo a sua volta monitora la situazione. Il ...