Chi era Giuseppe Lenoci, il 16enne di Fermo morto durante uno stage (Di martedì 15 febbraio 2022) 16 anni e ancora pochi mesi prima di raggiungere finalmente quel diploma in termo idraulica che gli avrebbe dato il titolo di operaio specializzato. Giuseppe Lenoci aveva tanta fretta di imparare il mestiere che di lì a poco sperava potesse dargli la sicurezza economica e l’indipendenza che i giovani come lui sognano. Cresciuto in una famiglia umile aveva già cominciato a cercare la strada del riscatto con un diploma da raggiungere il prima possibile e, perché no, anche qualche provino per diventare calciatore, il suo sogno da sempre. Originario di Monte Urano, in provincia di Fermo, frequentava il suo stage nel programma scuola-lavoro e nel giro di pochi minuti ha dovuto interrompere il suo viaggio verso una vita migliore. A bordo di un furgone della ditta in cui svolgeva il suo tirocinio ha perso la vita dopo che il ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) 16 anni e ancora pochi mesi prima di raggiungere finalmente quel diploma in termo idraulica che gli avrebbe dato il titolo di operaio specializzato.aveva tanta fretta di imparare il mestiere che di lì a poco sperava potesse dargli la sicurezza economica e l’indipendenza che i giovani come lui sognano. Cresciuto in una famiglia umile aveva già cominciato a cercare la strada del riscatto con un diploma da raggiungere il prima possibile e, perché no, anche qualche provino per diventare calciatore, il suo sogno da sempre. Originario di Monte Urano, in provincia di, frequentava il suonel programma scuola-lavoro e nel giro di pochi minuti ha dovuto interrompere il suo viaggio verso una vita migliore. A bordo di un furgone della ditta in cui svolgeva il suo tirocinio ha perso la vita dopo che il ...

Advertising

marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - angelomangiante : Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono Leao e Bennacer che prende 1,5 netti a stagione. Quando arrivò gli agenti c… - TgLa7 : ??Muore a 16 anni durante #stage in incidente stradale. Era a bordo di un furgoncino della ditta. Ferito chi guidava?? - t_tonii : altro crimine del governo dalema 1 - di cui un giorno risponderà. btw: ricordiamoci chi era vicepresidente del cons… - paolo25031950 : @HuffPostItalia È protezione personale C'era chi la portava anche prima del covid per le polveri sottili , e all'ora....? -