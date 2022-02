Canada, conti congelati per chi protesta: così Trudeau soffocherà i camionisti del Freedom Convoy (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb — In Canada è guerra aperta tra il premier Justin Trudeau e i milioni di cittadini che da due settimane bloccano le strade della capitale Ottawa per protestare contro le restrizioni anti-Covid. Di fronte ai numeri soverchianti della mobilitazione, a Trudeau non è rimasto altro da fare che dichiarare l’emergenza pubblica nazionale: una decisione — la prima del genere dopo mezzo secolo — che darà al governo per trenta giorni «poteri straordinari» con cui verrà autorizzato a sospendere temporaneamente le libertà civili. Vietando raduni e manifestazioni, ad esempio, o limitando gli spostamenti. O ancora, incrementare il raggio di azione delle forze dell’ordine e bloccare i conti correnti dei manifestanti. Trudeau fiacca la protesta in Canada ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb — Inè guerra aperta tra il premier Justine i milioni di cittadini che da due settimane bloccano le strade della capitale Ottawa perre contro le restrizioni anti-Covid. Di fronte ai numeri soverchianti della mobilitazione, anon è rimasto altro da fare che dichiarare l’emergenza pubblica nazionale: una decisione — la prima del genere dopo mezzo secolo — che darà al governo per trenta giorni «poteri straordinari» con cui verrà autorizzato a sospendere temporaneamente le libertà civili. Vietando raduni e manifestazioni, ad esempio, o limitando gli spostamenti. O ancora, incrementare il raggio di azione delle forze dell’ordine e bloccare icorrenti dei manifestanti.fiacca lain...

