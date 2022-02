Camera penale Palermo | “Lettera Renzi viola art 15 Costituzione”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Quellascritta da Tizianoal figlio è lo sfogo di un padre che francamente doveva restare chiuso nei cassetti, e non certo per occultarla, ma perché non ha alcuna finalità. Concordo con quanto dicono Calenda e Bellanova. A mio avvisol’articolo 15 della”. A dirlo all’Adnkronos è il Presidente delladiFabio Ferrara, commentando le polemiche sulla pubblicazione dellascritta nel 2017 dasenior al figlio Matteo.all’epoca era segretario del Pd e oggi leader di Italia Viva. Laè agli atti del processo in corso davanti al tribunale di Firenze che vede imputati, in concorso, oltre al padre dell’ex presidente ...