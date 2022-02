Balneari: Cdm alle 17 (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17. Sul tavolo il tema delle concessioni Balneari. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si riunirà17. Sul tavolo il tema delle concessioni

Advertising

Clod40206547 : RT @dottorbarbieri: ?????? FONTI DI PALAZZO CHIGI: IL #CDM DI DOMANI RIGUARDERÀ LE CONCESSIONI BALNEARI E NON IL #CAROBOLLETTE. che in effet… - MetropolitanoIT : ??#Bollette, #Superbonus, concessioni balneari: le tre patate bollenti al #Cdm ???? - TV7Benevento : Balneari: Cdm alle 17 - - maurarossi9 : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio @giulianol Oggi altra legnata con le Concessioni Balneari in arrivo in CdM a quanto pare. Un altro grande su… - RizzoGiov : @borghi_claudio @giulianol Oggi altra legnata con le Concessioni Balneari in arrivo in CdM a quanto pare. Un altro… -