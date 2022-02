Autoliquidazione INAIL 2022 | come e quando pagare i premi

(Di martedì 15 febbraio 2022) Entro il 16 febbraioi datori di lavoro soggetti all’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e gli artigiani senza dipendenti dovrannoilo mediante l’. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure diviso in quattro rate. In questo caso entro il 16 febbraio dovrà essere pagata la prima rata. Il 16 febbraio coincide anche con: Scadenza per il pagamento dei contributi associativi in un’unica soluzione (riscossi dall’per conto delle associazioni di categoria convenzionate); Invio comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni nelrispetto a quanto corrisposto nel 2021. Inoltre, entro il 28 febbraio si dovrà inviare la dichiarazione delle ...

Advertising

StudioRigola : Autoliquidazione INAIL 2021/2022: premi da versare entro il 16 febbraio - CdLViterbo : Autoliquidazione INAIL versamento e riduzione presunto entro il 16 febbraio - CitraroFrancitr : Autoliquidazione INAIL: versamento e riduzione presunto entro il 16 febbraio - CdLViterbo : Autoliquidazione INAIL versamento 16 febbraio - CdLViterbo : Autoliquidazione INAIL scadenza versamento 16 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Autoliquidazione INAIL

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell', è possibile procedere con il modello F24 in caso di datori di lavoro privati, oppure con modello di pagamento F24 EP in caso ...- versamento del premioa saldo 2021 e anticipo 2022. CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. IVA liquidazione ...Le procedure relative alla autoliquidazione del premio prevedono che il datore di lavoro determini il premio da versare, o a credito, e che l’INAIL effettui le verifiche in un momento successivo. Le ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...