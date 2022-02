Aumento bollette, nei primi tre mesi del 2022 luce a +131%, gas a +94%. Arera: “Agire su oneri di sistema e rateizzazioni per mitigare nel breve l’impatto del caro prezzi” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un Aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Lo rivela l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in audizione al Senato, spiegando che “l’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021”, che tra gennaio e dicembre 2021 ha causato l’Aumento delle bollette (+500% per il gas e +400% per l’energia elettrica) si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021. Aumento bollette, Agire su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) “Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestresul primo trimestre 2021 si è registrato undel 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Lo rivela l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in audizione al Senato, spiegando che “l’impennata deiall’ingrosso dell’energia nel 2021”, che tra gennaio e dicembre 2021 ha causato l’delle(+500% per il gas e +400% per l’energia elettrica) si è riflessa suia partire dal secondo semestre 2021.su ...

