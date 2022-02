Ascoli, i convocati per la sfida con il Benevento: cinque assenti (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli Piceno – Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la partita di domani col Benevento, valida per la 4^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 18:30, al “Ciro Vigorito” di Benevento. PORTIERI: Bolletta, Guarna, LealiDIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, TavcarCENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, MaistroATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Palazzino, Ricci, Tsadjout Squalificati: SaricDiffidati: Caligara, Collocolo, D’Orazio, IlievIndisponibili: Eramo, Felicioli, Franzolini, Paganini L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPiceno – Sono 22 i bianconerida Mister Sottil per la partita di domani col, valida per la 4^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 18:30, al “Ciro Vigorito” di. PORTIERI: Bolletta, Guarna, LealiDIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, TavcarCENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, MaistroATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Palazzino, Ricci, Tsadjout Squalificati: SaricDiffidati: Caligara, Collocolo, D’Orazio, IlievIndisponibili: Eramo, Felicioli, Franzolini, Paganini L'articolo proviene da Anteprima24.it.

