Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021 (Di lunedì 14 febbraio 2022) La finale del concorso di bellezza più celebre del Belpaese si è tenuta a Venezia ed ha coronato il sogno di Zeudi Di Palma, proclamandola vincitrice dell’edizione 2021.Condotta da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, e affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini, a conquistare ed intrattenere il pubblico c’era anche l’ex Miss Italia 2019, Carolina Stramare, l’attuale volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Durante la serata Chiara Manca è stata eletta Miss Italia Social 2021. Nel corso dei mesi precedenti la gran soirée, gli spettatori hanno avuto la possibilità di seguire le 20 finaliste, le loro storie e le prove del concorso, attraverso delle pillole giornaliere a disposizione on demand sull’innovativa ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 febbraio 2022) La finale del concorso di bellezza più celebre del Belpaese si è tenuta a Venezia ed ha coronato il sogno diDi Palma, proclamandola vincitrice dell’edizione.Condotta da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, e affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini, a conquistare ed intrattenere il pubblico c’era anche l’ex2019, Carolina Stramare, l’attuale volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Durante la serata Chiara Manca è stata elettaSocial. Nel corso dei mesi precedenti la gran soirée, gli spettatori hanno avuto la possibilità di seguire le 20 finaliste, le loro storie e le prove del concorso, attraverso delle pillole giornaliere a disposizione on demand sull’innovativa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, citt… - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - Agenzia_Italia : 20 anni, di Napoli, studentessa di sociologia alla Federico II, è stata eletta nel corso della diretta sulla piatta… - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: Sorpresa: miss Italia è donna, non fa la ‘compagna’ e odia “Gomorra”. L’unicità di Zeudi Di Palma - Damianodanny1 : Sorpresa: miss Italia è donna, non fa la ‘compagna’ e odia “Gomorra”. L’unicità di Zeudi Di Palma -

Ultime Notizie dalla rete : Zeudi Palma è Miss Italia 2021, vince Zeudi Di Palma, 20enne campana e "orgoglio di Scampia" Zeudi Di Palma è stata eletta la più bella d'Italia a Venezia , durante una finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz . A condurre la serata sono stati Elettra Lamborghini , ...

Miss Italia 2022 ha 19 anni ed è di Scampia: bellissima, Zeudi Di Palma L'elezione di Zeudi Di Palma è stata trasmessa sulla piattaforma Helbiz Live, che ha trasmesso in live dal Casinò di Venezia. Tutta la competizione è stata rimandata a causa della positività di ...

Distata eletta la più bella d'Italia a Venezia , durante una finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz . A condurre la serata sono stati Elettra Lamborghini , ...L'elezione diDistata trasmessa sulla piattaforma Helbiz Live, che ha trasmesso in live dal Casinò di Venezia. Tutta la competizionestata rimandata a causa della positività di ...