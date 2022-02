Udinese-Atalanta, respinto ricorso friulani: 2-6 omologato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata di esiti dei ricorsi, in Serie A, in relazione alle diverse partite rinviate nelle scorse settimane causa Covid, ma anche a riguardo di partite che invece, nonostante tutto, si sono giocate. Una di queste è Udinese-Atalanta, con i friulani che si radunarono la mattina stessa per presentarsi alla partita, con la Lega che aveva disposto la regolare disputa, nonostante secondo l’Asl il gruppo squadra avrebbe dovuto essere in quarantena. Si parla del 2-6 maturato lo scorso 9 gennaio, che scatenò le ire di Pierpaolo Marino e non solo. L’Udinese ha presentato ricorso, ritenendo che la partita non fosse da disputare, ma la Corte d’Appello della Figc lo ha respinto, omologando il suddetto risultato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata di esiti dei ricorsi, in Serie A, in relazione alle diverse partite rinviate nelle scorse settimane causa Covid, ma anche a riguardo di partite che invece, nonostante tutto, si sono giocate. Una di queste è, con iche si radunarono la mattina stessa per presentarsi alla partita, con la Lega che aveva disposto la regolare disputa, nonostante secondo l’Asl il gruppo squadra avrebbe dovuto essere in quarantena. Si parla del 2-6 maturato lo scorso 9 gennaio, che scatenò le ire di Pierpaolo Marino e non solo. L’ha presentato, ritenendo che la partita non fosse da disputare, ma la Corte d’Appello della Figc lo ha, omologando il suddetto risultato. SportFace.

