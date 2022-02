Ucraina, i timori di una guerra fanno volare il gas a +12% - Petrolio record da 7 anni: Wti sfiora i 95 dollari al barile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Wti sfiora i 95 dollari al barile (a 94,94 dollari), guadagnando il 2%, per poi ripiegare a 94,5 mentre il Brent quotato a Londra registra un rialzo dell'1,3% attestandosi a 95,66 dollari. Per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Wtii 95al(a 94,94), guadagnando il 2%, per poi ripiegare a 94,5 mentre il Brent quotato a Londra registra un rialzo dell'1,3% attestandosi a 95,66. Per il ...

