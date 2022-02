Superbonus, in Toscana cantieri bloccati e rischio licenziamenti. Le novità in arrivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Firenze, 14 febbraio 2022 " cantieri bloccati in attesa di conoscere le novità sui bonus edilizi che dovrebbero arrivare entro la settimana con un nuovo decreto . Il governo sta infatti lavorando per ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Firenze, 14 febbraio 2022 "in attesa di conoscere lesui bonus edilizi che dovrebbero arrivare entro la settimana con un nuovo decreto . Il governo sta infatti lavorando per ...

Advertising

qn_lanazione : Superbonus, in Toscana cantieri bloccati e rischio licenziamenti. Le novità in arrivo - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Superbonus “frenato” dal Sostegni ter, la preoccupazione di Confartigianato' - studiomarzocchi : Ultima Ora: In Toscana vola il superbonus del 110 Ma scatta l’allarme banche e sicurezza #economia #italia… - newsfinanza : In Toscana vola il superbonus del 110 Ma scatta l’allarme banche e sicurezza - corrierefirenze : In #Toscana vola il superbonus del 110 Ma scatta l’allarme banche e sicurezza -