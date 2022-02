Striscia la notizia, arriva la sostituzione per Enzo Iacchetti: il motivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Colpo di scena a Striscia la notizia. Dietro al bancone del Tg satirico, Silvia Toffanin prenderà il posto di Iacchetti: il motivo Grandi novità per il programma di Antonio Ricci dove, dal 21 al 28 febbraio 2022, Silvia Toffanin prenderà il posto di Iacchetti. Il motivo della sostituzione sorprende tutti: scopriamolo insieme. Silvia Toffanin da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Colpo di scena ala. Dietro al bancone del Tg satirico, Silvia Toffanin prenderà il posto di: ilGrandi novità per il programma di Antonio Ricci dove, dal 21 al 28 febbraio 2022, Silvia Toffanin prenderà il posto di. Ildellasorprende tutti: scopriamolo insieme. Silvia Toffanin da L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - beadspodpourri : RT @YamanFanPageIta: #ViolaComeIlMare, come era già stato annunciato da Luca Bernabei, dovrebbe andare in onda verso metà aprile. Qui il nu… - coelho_marle : RT @Notiziario_NC: ?? l'11 a Striscia la Notizia le veline hanno ballato sulle note di 'Pretty Please' di Jackson Wang. Già in precedenza a… - 3125Carameli : RT @YamanFanPageIta: #ViolaComeIlMare, come era già stato annunciato da Luca Bernabei, dovrebbe andare in onda verso metà aprile. Qui il nu… - mikrokosmos_bt7 : RT @Notiziario_NC: ?? l'11 a Striscia la Notizia le veline hanno ballato sulle note di 'Pretty Please' di Jackson Wang. Già in precedenza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia Luca Abete aggredito ancora nell'inchiesta a Caivano sui ricambi di auto Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano , mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione - si legge in una nota ...

"Striscia la notizia": Luca Abete aggredito a Caivano Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (Napoli), mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione si è surriscaldata ...

Striscia la notizia svela una falla di Facebook: la fallacia delle... - News Striscia la notizia Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 14 febbraio al 18 febbraio: la trama Il paradiso delle signore : le anticipazioni Il paradiso delle signore riprende la striscia pomeridiana ...

E se la Tonale diventasse Coupé? La nuova configurazione del montante C, infatti, porterebbe a dover ripensare interamente il portellone e, quindi, anche i fari e la striscia Led che li collega. La diversa inclinazione del padiglione ...

Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano , mentre l'inviato dilastava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione - si legge in una nota ...Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (Napoli), mentre l'inviato dilastava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione si è surriscaldata ...Il paradiso delle signore : le anticipazioni Il paradiso delle signore riprende la striscia pomeridiana ...La nuova configurazione del montante C, infatti, porterebbe a dover ripensare interamente il portellone e, quindi, anche i fari e la striscia Led che li collega. La diversa inclinazione del padiglione ...