Scicli, in arrivo 400 compostiere: modulo per richiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Scicli – Chi ha una utenza Tari e un giardino di almeno 25 metri quadrati per persona del nucleo familiare può fare richiesta al Comune di Scicli di una compostiera domestica in comodato gratuito. Possono beneficiare della riduzione della tariffa Tari anche i cittadini che costruiscono una compostiera in proprio secondo le regole del compostaggio e del regolamento del Comune. Le domande vanno presentate al protocollo del Comune o via pec a protocollo@pec.comune.Scicli.rg.it fino a esaurimento delle compostiere. I cittadini richiedenti devono essere in regola col pagamento della Tari. In allegato il modulo di richiesta.

