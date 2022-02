Scholz a Kiev | se la Russia attacca sappiamo cosa fare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "In caso di aggressione militare, saremmo pronti a sanzioni su vasta scala, se laviolerà nuovamente la sovranità ucraina, sapremo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf, ...

Il Nord Stream 2 è "un'arma geopolitica" della Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al cancelliere tedesco Olaf, in visita a. .L'ingresso nella Nato "garantirebbe la nostra sicurezza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa acon il cancelliere tedesco Olaf. .Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina non ...Kiev, 14 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato a Kiev per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel tentativo estremo di favorire una de-escalation della ...