Salernitana, il pari non basta ma Colantuono potrebbe restare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante non sia arrivata la vittoria contro il Genoa, ma un punto che serve a poco, Colantuono potrebbe restare sulla panchina della Salernitana Genoa Salernitana un punto che non accontenta nessuno. Colantuono era al bivio, ma nonostante non abbia vinto, sembra poter restare sulla panchina dei campani. Sabatini è intenzionato a dare ancora fiducia all'allenatore e vedere le prossime gare. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

