Advertising

infoitsport : Roma, le pagelle: Mourinho non ha dato gioco, da Pinto una rosa monca. E in campo si salva solo Abraham - TuttoASRoma : SASSUOLO-ROMA Le pagelle dei giornali - infoitsport : Sassuolo-Roma, le pagelle: Abraham il migliore, riappare Cristante - infoitsport : Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: Rui Patricio e Karsdorp da brividi - infoitsport : Sassuolo-Roma, le pagelle: Karsdorp (4) si comporta da principiante, Cristante (6,5) a testa alta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pagelle

Lazio straripante sotto gli occhi del pubblico bianco celeste,salvata sull'ultima palla della partita. Cagliari e Empoli non si fanno male. Le25giornata serie A 2022: le Bocciate ...Leggi anche > LEDI SASSUOLO -2 - 2 Perché altrimenti non si spiegherebbero altrimenti il pareggio contro il Napoli e le vittorie contro Juve, Lazio e Milan. Non si spiegherebbero le ...Mourinho 6: la sua squadra va in vantaggio alla fine del primo tempo, ma si fa rimontare dal Sassuolo nel corso del secondo. I cambi per dare maggiore sostanza lo premiano, complice l'espulsione di ...La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti. ROMA – Squalificato Mancini, Mourinho è costretto a ...