Qualificazione ai Mondiali | il match va rigiocato | la sentenza della FIFA

Una storia che finalmente trova la sua naturale conclusione: il Mondiale di Qatar 2022 va secondo la FIFA. La sosta per le nazionali ha sempre generato numerose polemiche. Non solo per quanto riguarda le qualificazioni europee, ma soprattutto per quelle sudamericane. I calciatori di Serie A, per esempio sono costretti

... questo il comunicato integrale: 'La Commissione Disciplinare FIFA ha preso le sue decisioni in relazione alla partita Brasile - Argentina diCoppa del Mondo FIFA Qatar 2022 del 5 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Fifa si è espressa su Brasile - Argentina. La partita valida per per le qualificazioni sudamericane aidi Qatar 2022 e interrotta poco dopo il calcio d'inizio La Fifa ha ufficialmente comunicato le sentenze sull'ormai celebre partita Brasile - Argentina. Il match fu interrotto poco dopo il ...La Commissione Disciplinare della Fifa si è espressa quest'oggi sulla surreale sfida tra Brasile-Argentina dello scorso 5 settembre, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, ...Brasile-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, dovrà essere rigiocata. La Fifa ha ordinato infatti la ripetizione della partita sospesa dopo appena 7 minuti lo scorso 5 ...