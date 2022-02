Ponza | al via i lavori di messa in sicurezza della falesia sottostante il cimitero

(Di lunedì 14 febbraio 2022)– Questa mattina sono iniziati idiinilComunale dell’isola die dei costoni interni dello stesso. Lo fa sapere il Comune dell’isola, precisando che un elicottero sorvolerà i cieli ditrasportando il materiale necessario per i. “Al termine deiil nostrosarà messo ine verrà scongiurato il pericolo che, come accaduto altrove in Italia, le salme dei nostri cari finiscano in mare a causa di eventi franosi. Quel tratto di costa sarà consolidato e durante l’estate residenti e turisti potranno accostarsi con le loro imbarcazioni senza alcun ...

Advertising

FaroGuardia : Ponza / Spuntano diverse discariche abusive sull'isola, è allarme - CarloBertini6 : @BrunoVespa Bruno scusa tu dove l’hai stampato il libro? Se oggi nn sai che fare in Via Giulia 13 Michele inaugura.… - selvotta : ''perche' i potenti sono anche prepotenti?'' Il Tar dà torto ad Anna Fendi: 'Vanno demoliti le pagliarelle e gli am… - ClementeUol : Il Tar dà torto ad Anna Fendi: 'Vanno demoliti le pagliarelle e gli ampliamenti' delle due case di Ponza… - FaroGuardia : Il Tar dà torto ad Anna Fendi: 'Vanno demoliti le pagliarelle e gli ampliamenti' delle due case di Ponza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponza via

Repubblica Roma

...DA LABARO E SUDEL MARE E OSTIENSE TRA ACILIA E VITINIA QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO LAZIOMAR COMUNICA CHE A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA UNITÀ VELOCE- ...Da " Come quella volta ", il suo primo singolo, a "", uno degli ultimi pezzi prodotti con l'... È lapiù immediata, d'altronde basta letteralmente guardare. Cerco di dedicare ai dettagli di ...mirato a definire un progetto che preveda in via prioritaria per il porto canale di Rio Martino ... il collegamento con le isole di Ponza e Ventotene durante tutto l’anno e a definire un piano per la ...PONZA – La stagione turistica non è ancora iniziata a Ponza ... Infine, un altro ammasso di rifiuti fa bella mostra di sé lungo la via Panoramica, a qualche centinaio di metri dall’Hotel Chiaia di ...