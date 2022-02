Peacock, da domani disponibile anche Italia per i clienti Sky e NOW (Di lunedì 14 febbraio 2022) Approda anche in Italia Peacock, il servizio streaming di NBC Universal, disponibile da domani per tutti i clienti Sky e NOW: da The Office, Bayside School e Mr. Robot a Cattivissimo Me e Ted fino al remake di Willy, il principe di Bel-Air prodotto da Will Smith Sky e NBC Universal hanno annunciato il lancio di Peacock in Italia, che si unisce così a Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, dove il servizio è già attivo. Infatti, da domani, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti di Peacock, che sarà incluso nell’abbonamento, con una ricca proposta di iconiche produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NBC Universal. The ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Approdain, il servizio streaming di NBC Universal,daper tutti iSky e NOW: da The Office, Bayside School e Mr. Robot a Cattivissimo Me e Ted fino al remake di Willy, il principe di Bel-Air prodotto da Will Smith Sky e NBC Universal hanno annunciato il lancio diin, che si unisce così a Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, dove il servizio è già attivo. Infatti, da, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti di, che sarà incluso nell’abbonamento, con una ricca proposta di iconiche produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NBC Universal. The ...

