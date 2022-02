Non solo Ucraina: venti di guerra anche alle Mauritius. Braccio di ferro con la Gb sulle isole Chagos (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Regno Unito non nutre “nessun dubbio” sulla propria sovranità sulle isole dell’arcipelago Chagos. Così il governo britannico ha risposto al gesto di Mauritius che ha inviato una sua delegazione, guidata dall’ambasciatore all’Onu, su una delle isole dell’Oceano Indiano che contende con Londra per issare la bandiera dello stato insulare. Ore di tensione, quelle tra la Gb e le Mauritius, nelle stesse ore in cui ai confini dell’Ucraina si vive nella paura di un imminente attacco della Russia. La “guerra” per il controllo delle Chagos tra Gb e Mauritius Originariamente intesa come una missione scientifica, la missione della delegazione, a cui partecipavano anche abitanti dell’atollo di Peros Banhos che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Regno Unito non nutre “nessun dubbio” sulla propria sovranitàdell’arcipelago. Così il governo britannico ha risposto al gesto diche ha inviato una sua delegazione, guidata dall’ambasciatore all’Onu, su una delledell’Oceano Indiano che contende con Londra per issare la bandiera dello stato insulare. Ore di tensione, quelle tra la Gb e le, nelle stesse ore in cui ai confini dell’si vive nella paura di un imminente attacco della Russia. La “” per il controllo delletra Gb eOriginariamente intesa come una missione scientifica, la missione della delegazione, a cui partecipavanoabitanti dell’atollo di Peros Banhos che ...

