La lunga storia dei nostri dati in rete, da Cambridge Analytica in poi | NOVESEDICESIMI (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vi ricordate il caso di Cambridge Analytica? Era il 2018, sembrava una vita fa. All’epoca, la redazione di Giornalettismo realizzò un documentario – mai pubblicato – che affrontava l’argomento con i massimi esperti italiani sulla digitalizzazione dei dati. Il documentario restò nell’hard disk: l’utenza italiana non sembrava affatto pronta a tornare su un argomento che, al di là del clamore suscitato dall’azienda coinvolta (Facebook), veniva percepito come distante, lontano dal reale interesse quotidiano. E invece, si trattava di un problema che – con il tempo – era destinato a diventare sempre più grande. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre delle interviste sorprendentemente attuali a qualche anno di distanza. Indizi di una duplice preoccupazione: il fatto che, dal 2018 al 2022, i problemi restano gli stessi; il fatto che, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vi ricordate il caso di? Era il 2018, sembrava una vita fa. All’epoca, la redazione di Giornalettismo realizzò un documentario – mai pubblicato – che affrontava l’argomento con i massimi esperti italiani sulla digitalizzazione dei. Il documentario restò nell’hard disk: l’utenza italiana non sembrava affatto pronta a tornare su un argomento che, al di là del clamore suscitato dall’azienda coinvolta (Facebook), veniva percepito come distante, lontano dal reale interesse quotidiano. E invece, si trattava di un problema che – con il tempo – era destinato a diventare sempre più grande. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre delle interviste sorprendentemente attuali a qualche anno di distanza. Indizi di una duplice preoccupazione: il fatto che, dal 2018 al 2022, i problemi restano gli stessi; il fatto che, ...

Agenzia_Ansa : Carnevale di Venezia, una lunga storia di trasgressione e svago. La più nota e spettacolare festività della città l… - berlusconi : Desidero far pervenire alla Regina Elisabetta II le mie più vive felicitazioni in occasione del Giubileo di platin… - j_giamp84 : Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga la vita. #SanValentino - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Carnevale di Venezia, una lunga storia di trasgressione e svago. La più nota e spettacolare festività della città lagunar… - Eurosport_IT : Settembre 2017: inizia a pattinare. In pochi mesi stacca il pass per PyeongChang ? Febbraio 2018: 24° posto nei 500… -

Ultime Notizie dalla rete : lunga storia Christo, Jean Claude e la piramide della discordia Una lunga storia iniziata cinquant'anni anni fa è quella che lega i due artisti ad Abu Dhabi, quando si recarono a Liwa, a 160 km dalla costa, per il primo sopralluogo preliminare all'ideazione dell'...

Per gli italiani mafia e corruzione sono una malattia inevitabile Le vicende legate alla corruzione, alle mafie e alle organizzazioni criminali, in Italia, hanno una storia lunga. I cittadini ne sono consapevoli. E si rendono conto che i programmi e i piani avviati, dal governo, per affrontare le emergenze economiche e sanitarie, attirano l'attenzione e "l'...

Ebu, una lunga storia da quell'hotel di Torquay Vatican News Christo, Jean Claude e la piramide della discordia Una lunga storia iniziata cinquant’anni anni fa è quella che lega i due artisti ad Abu Dhabi, quando si recarono a Liwa, a 160 km dalla costa, per il primo sopralluogo preliminare all’ideazione ...

Iva Zanicchi canta Voglio Amarti La conduttrice ha voluto augurare buon San Valentino a tutti, in particolare a se stessa: "Ehi Mich, oggi inizi una storia d'amore lunga una vita intera, quella con te stessa" La conduttrice ha voluto ...

Unainiziata cinquant'anni anni fa è quella che lega i due artisti ad Abu Dhabi, quando si recarono a Liwa, a 160 km dalla costa, per il primo sopralluogo preliminare all'ideazione dell'...Le vicende legate alla corruzione, alle mafie e alle organizzazioni criminali, in Italia, hanno una. I cittadini ne sono consapevoli. E si rendono conto che i programmi e i piani avviati, dal governo, per affrontare le emergenze economiche e sanitarie, attirano l'attenzione e "l'...Una lunga storia iniziata cinquant’anni anni fa è quella che lega i due artisti ad Abu Dhabi, quando si recarono a Liwa, a 160 km dalla costa, per il primo sopralluogo preliminare all’ideazione ...La conduttrice ha voluto augurare buon San Valentino a tutti, in particolare a se stessa: "Ehi Mich, oggi inizi una storia d'amore lunga una vita intera, quella con te stessa" La conduttrice ha voluto ...