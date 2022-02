GF Vip puntata 14 Febbraio 2022, ospite speciale una coppia nata nella Casa tre anni fa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera, 14 Febbraio 2022, e Federica Panicucci ha fatto sapere qualcosa di inaspettato: per la prima volta ci saranno come ospiti dei concorrenti delle scorse edizioni. Si tratta di una coppia, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, conosciutisi al GF Vip 3 e in attesa di un figlio. I due presenzieranno proprio in occasione di San Valentino per mostrare come l’amore vero possa nascere anche in un contesto inaspettato come quello televisivo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge spiega cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei In occasione di un riavvicinamento con una nemica giurata al reality, l’ex Uomini e donne si dice vittima del poliamore dell’attore: le reazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera, 14, e Federica Panicucci ha fatto sapere qualcosa di inaspettato: per la prima volta ci saranno come ospiti dei concorrenti delle scorse edizioni. Si tratta di una, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, conosciutisi al GF Vip 3 e in attesa di un figlio. I due presenzieranno proprio in occasione di San Valentino per mostrare come l’amore vero possa nascere anche in un contesto inaspettato come quello televisivo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge spiega cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei In occasione di un riavvicinamento con una nemica giurata al reality, l’ex Uomini e donne si dice vittima del poliamore dell’attore: le reazioni ...

